Der Hambacher Forst nördlich von Düren in Nordrhein-Westfalen, Symbol für den gelebten Widerstand gegen die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen. Mit dem Schicksal des einst zur Rodung freigegebenen Waldes Forstes hatte man sich in den vergangenen Monaten im fernen Berlin beschäftigt. Die Kohlekommission, die am Samstag ein Ergebnis ihrer monatelangen Beratungen vorgelegt hat, hält den Schutz des Hambacher Forstes für, Zitat, "wünschenswert". Doch das ist nur ein Teil des Kompromisses. Die Kommission unter Vorsitz von Ronald Pofalla empfiehlt den Kohleausstieg bis zum Jahr 2038. Die davon betroffenen Region sollen über die nächsten zwei Jahrzehnte 40 Millliarden Euro bekommen, als Strukturhilfe, zum Teil zur freien Verfügung. "Ich gehe davon aus, dass dieses Ergebnis und die Beteiligung der entsprechenden Gruppen zu einer Befriedung beiträgt - wenn wir diesen Ausstieg vollziehen." Die an den Verhandlungen beteiligten Umweltverbände begrüßten den Kompromiss, allerdings unter Vorbehalt, so wie Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings. "Der Einstieg in den Ausstieg aus der Kohleverstromung ist geschafft. Ich will trotzdem nicht verhehlen, dass wir uns einen deutlich ambitionierteren Pfad gewünscht hätten, wie er auch klimaphysikalisch notwendig gewesen wäre. Was wir aber erreicht haben, ist tatsächlich, einen deutlichen Einstieg in den Ausstieg jetzt Anfang der 20er Jahre zu schaffen. Und wir haben es geschafft, eine stetige Reduktion der Kohleverstromung in Deutschland bis 2030 durchzusetzen." Martin Kaiser ist Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Er hätte sich einen früheren Ausstieg gewünscht. "Und wir haben bei der Frage Enddatum mit einem Minderheiten-Votum dagegen gestimmt, weil es klar gegen das Pariser Klimaabkommen verstößt und wir die Mutlosigkeit vor allem der Ministerpräsidenten der östlichen Bundesländer gesehen haben, in der Frage weiterzugehen." Die Kohlekommission der Regierung mit Vertretern von Industrie, Gewerkschaften, Wissenschaft und Umweltverbänden hatte sich nach über 20-stündigem Verhandlungsmarathon am frühen Samstagmorgen auf ihre Empfehlungen für den Ausstieg aus der sogenannten Kohleverstromung geeinigt.