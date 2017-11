Zum Abschluss der Klimakonferenz in Bonn hat die geschäftsführende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) davor gewarnt, nach einem Ausstieg aus der Kohle auf Atomenergie zu setzen. "Länder, die sich da jetzt zusammengetan haben für den Kohleausstieg, da sind doch einige dabei, die so richtig starke Atomenergieerzeuger sind und, das darf eben auch nicht passieren, dass die Atomenergie auf einmal sozusagen für den Klimaschutz eingesetzt wird. Das ist schon seit dem Kyoto-Protokoll nicht zulässig und da müssen wir schwer darauf aufpassen, dass das nicht geschieht." Bei der Konferenz hatten sich 20 Staaten darauf verständigt, bis zum Jahr 2030 aus der Kohlekraft auszusteigen. Hendricks lobte auch andere Fortschritte, die auf der Bonner Klimakonferenz erzielt worden seien. "Ja, wir haben jetzt den Prozess ganz konkret aufgesetzt, wie wir miteinander umgehen in Auslegungsfragen. Auch das ist natürlich am Anfang erstmal strittig. Das wird das ganze nächste Jahr in Anspruch nehmen, nicht in solchen großen Gipfeln aber mit den Fachverhandlern. Das wird unter dem Vorsitz von Fiji und Polen geschehen. Das ist ja schon ganz gut, da haben wir ein Entwicklungsland und ein europäisches Industrieland, die miteinander umgehen und das strukturieren müssen. Wir sind gut vorangekommen in Finanzfragen, wir haben einen richtigen Durchbruch erzielt in Fragen von Landwirtschaft, was über Jahre auch strittig war. Also es gibt einige, und ja auch Gender-Aspekte zum ersten Mal, also Frauengleichstellungsfragen sind zum ersten Mal auch konsentiert worden." Auch die Umweltschutzorganisation WWF sieht Fortschritte beim Klimaschutz. Referentin Kristin Reißig: "Also, wir glauben, wenn wir jetzt auf dem Weg bleiben, den wir jetzt beschreiten, dann können wir ein ganz gutes Ergebnis verzeichnen. Wir haben Fortschritte gemacht für das Regelbuch für das Pariser Abkommen und hoffentlich auch für den Talanoa-Dialog." Eines des Ziele der Konferenz in Bonn war die Erstelllung eines sogennanten Regelbuches, das die Zusagen einzelner Staaten nachvollziehbar macht. Kritik an der Konferenz gab es am Freitag von Greenpeace Deutschland. Geschäftsführerin Sweelin Heuss: "Es fehlt ganz genau an konkreten Maßnahmen. Was wir gesehen haben, ist: Wir haben gute Verhandlungen die technischerseits gut geführt werden, wo es darum geht, dieses Rule Book zu entwerfen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es aber darum, dass sich wir heute Maßnahmen haben, um bis 2020 bereits wirksam CO2 aus der Luft zu holen, aus der Atmosphäre zu holen. Und das ist die entscheidende Aufgabe, die hier gewesen ist, beispielsweise, das muss ich immer wieder sagen: Deutschland, Frau Merkel hat es immer wieder vermissen lassen, mit ihrem Kohleausstieg genau das Zeichen zu setzen. Und dass wir die Kohleallianz, die Anti-Kohleallianz sozusagen hatten, diesen Massenaustritt aus der Kohle gestern, wo über 15 Nationen sagen: Wir wollen nicht mehr, bis spätestens 2030 ist es soweit, das war mal wenigstens eine Erleichterung." China und 18 weitere Staaten haben sich auf der Bonner Klimakonferenz auf eine verstärkte Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung geeinigt. Damit wollten sie zum Pariser Klimaabkommen beitragen, erklärten die Länder am Donnerstag. Demnach sollen gemeinsame Ziele festgelegt werden, wie mehr Biomasse genutzt werden kann.