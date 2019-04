Das hat dann doch einige bei der UNO in New York überrascht: Zum Auftakt seiner einmonatigen Präsidentschaft im UNO-Sicherheitsrat hat Deutschland erst mal die Vorhänge geöffnet. Die Aktion vom Mittwoch hat zumindest im Internet für einiges Aufsehen gesorgt. Vielen Diplomaten war offenbar gar nicht bewusst, dass es in den Sitzungssaal Fenster gibt. Die Vorhänge waren seit Jahren nicht geöffnet worden. Einer der Gründe soll die Sicherheit gewesen sein: Nachdem es in den 60er Jahren einen Anschlagsversuch gegeben hatte, wurden Fenster getauscht und die Vorhänge zugezogen. Deutschland will mit der symbolischen Aktion für mehr Offenheit und Transparenz werben.