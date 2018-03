Er läuft und läuft und läuft... so lautete ein alter VW-Werbespruch. Doch hier in der jordanischen Hauptstadt Amman kann man das ganz wörtlich nehmen. Denn an den Wochenenden findet dort ein eher ungewöhnlicher Autocorso statt. Regelmäßig treffen sich die Liebhaber von alten VW-Käfer-Modellen, um ihre Oldtimer gemeinsam spazieren zu fahren. Dabei ist so mancher Wagen älter als sein Besitzer. Wie es zu so einer Leidenschaft kommen kann, erklärt Mahmoud Al-Shobaki: "Ich habe mich in dieses Auto verliebt durch meinen Vater und die Erinnerungen. Denn mein Vater besaß sechs Autos und sie waren alle das gleiche Modell wie dieses. Daher kommt diese Passion. Er hat uns diese Liebe vermittelt. Alle meine Erinnerungen zusammen mit meinen Freunden sind mit diesem Wagentyp verbunden." Mit der gemeinsamen Fahrt durch Amman wollen die Autobesitzer auch zeigen, dass man nicht immer nur mit neuen Autos herumfahren muss. Aber am Ende ist der Antrieb dann wohl vor allem die Leidenschaft: "Auto-Klassiker sind eine echte Passion. Wenn man dieser Liebe verfallen ist, dann ist es schwierig, in ein modernes Auto zu steigen, egal was es für ein Auto ist." Zu der Gruppe der VW-Liebhaber gehören rund 140 Personen. Doch die Fahrt durch die Stadt wurde auf etwa 20 Fahrzeuge beschränkt, da ansonsten Verkehrsprobleme in den Straßen befürchtet werden.