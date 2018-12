Heftige Proteste mit Tausenden Teilnehmern in der Nacht auf Samstag in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Die Demonstration richtete sich gegen die rechtspopulistische Regierung von Viktor Orban. Bei Rangeleien zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten wurden viele verletzt und Dutzende festgenommen. Hintergrund ist die Verabschiedung eines neuen umstrittenen Arbeitsgesetzes, das es Arbeitgebern ermöglichen soll, von ihren Angestellten bis zu 400 Überstunden pro Jahr verlangen zu können. Hinzukommt ein am Mittwoch vom Parlament verabschiedetes Gesetz für neue "Verwaltungsgerichte". Diese sollen vom Justizminister beaufsichtigt werden, einem engen Verbündeten des Regierungschefs Orban. Kritiker warnen vor einem übermäßigen politischen Einfluss auf das Justizsystem. Hier die Stimmen von einigen der Demonstranten in Budapest: "Es geht um die Frage der Gerichte. Denn so schaffen sie die nächste Phase bei der Festigung ihrer Macht. Um dann die absolute Herrschaft über alles zu haben." "Ich bin gekommen, um der Regierung einen riesengroßen Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, ich habe es satt, so wie alle hier." Seit Viktor Orban 2010 die Regierung übernommen hat, ist es immer wieder zu heftigen Protesten gegen seine Politik gekommen, wie unter anderem, im Zusammenhang mit der Verfassungsänderung Ungarns im Jahr 2011.