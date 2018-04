In Ungarn wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Rund acht Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Jüngsten Umfragen zufolge kann die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. Allerdings ist ein Drittel der Wähler noch unentschlossen - viele halten sich mit Aussagen zu ihrem Wahlverhalten zurück. Daher scheint eine Zwei-Drittel-Mehrheit, wie bei den beiden vorangegangenen Wahlen, unwahrscheinlich. Auf die Frage, ob er bei einem Wahlsieg endlich seinen Frieden mit der Europäischen Union schließen werde, sagte Orban, man gehöre der EU an und sei loyales Mitglied aller internationalen Organisationen. Allerdings bestehe die Europäische Union eben nicht nur aus Brüssel, das sei ein Missverständnis. Die EU sei Berlin, Budapest, Warschau, Prag und Bukarest. Sollte sich Orban durchsetzen, wäre es die dritte Amtszeit für den 54-jährigen Rechtskonservativen. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr. Mit ersten Hochrechnungen wird noch am Abend gerechnet.