Vor den Koalitionssondierungen mit der SPD empfing die CSU am Freitag den umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Der für seine Flüchtlingspolitik und seinen Umgang mit Menschenrechten nicht nur von deutschen Sozialdemokraten kritisierte Politiker war Gast auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im bayerischen Seeon. "Ich habe unserem bayerischen Freund gesagt, dass ich denke, dass 2018 das Jahr der Wiederherstellung des Volkswillens Europas sein wird. Und, dass das europäische Volk Schritt für Schritt erzwingen wird, dass auch in Migrationsfragen solche Entscheidungen getroffen werden, die seinem Interesse dienen. [Schnitt] Wie ich schon vor zwei Jahren gesagt habe: Betrachten Sie mich nach wie vor als Ihren Grenzschutzkapitän. Denn die Südgrenze Bayerns verläuft an der serbisch-ungarischen Grenze. Wenn wir die Grenze schützen, schützen wir dadurch auch Bayern." "Viktor Orban war ein mutiger Widerstandskämpfer unter der ungarischen Diktatur. Er hat in glänzender Weise mehrfach in demokratischen Wahlen das Vertrauen seiner Bevölkerung erhalten. Und er ist sehr erfolgreich unterwegs bei der positiven Fortentwicklung Ungarns. Er steht zweifelsfrei auf rechtsstaatlichem Boden." Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer pflegt seit Jahren enge Beziehungen zu Orban. Kritiker werfen Orban vor, die Demokratie in Ungarn auszuhöhlen.