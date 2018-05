In der Demokratischen Republik Kongo sind etwa 770.000 Kinder im Alter bis zu fünf Jahren von Mangelernährung bedroht. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Kinderhilfswerks UNICEF hervor. In der Region Kasai würden 88 Millionen Dollar für medizinische Hilfe benötigt, sagte UNICEF-Sprecher Christophe Boulierac. Bisher sei aber nur etwa ein Viertel der Summe zusammengekommen. "Ich bin geschockt von dem, was ich in Kasai gesehen habe. Ich war in mehreren Krankenhäusern, in denen Kinder mit Mangelernährung behandelt wurden. Diese Kinder kämpften ums Überleben, Drei Tage später waren viele gestorben. Und es waren andere Mütter da, mit Kindern, die in keinem guten Zustand waren." Seit den Kämpfen zwischen dem Militär und einer Miliz 2016 sind mehr als eine Million Menschen auf der Flucht. Tausende wurden getötet. Nach den Kämpfen bedroht nun Lebensmittelknappheit und eine schlechte medizinische Versorgung diejenigen, die in ihre Dörfer zurückkehren.