Am Mittwochabend stellte sich Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen den Fragen der Abgeordneten im Bundestagsinnenausschuss. An seiner Seite Bundesinnenminister Horst Seehofer. Maaßen hatte in einem Interview gesagt, seiner Behörde lägen keine belastbaren Informationen für Hetzjagden in Chemnitz vor. Damit hatte er unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel widersprochen. Auch gebe es keine Belege dafür, dass das im Internet kursierende Video dazu authentisch sei. Seehofer hatte von Maaßen einen Bericht mit Begründungen für die Thesen verlangt. In dem Reuters vorliegenden vierseitigen Bericht macht Maaßen deutlich, dass er nie behauptet habe, dass das von "Antifa Zeckenbiss" ins Netz gestellte Video gefälscht oder manipuliert worden sei. Er habe aber in Zweifel gestellt, dass das Video authentisch eine "Menschenjagd in Chemnitz" zeige, wie es die Überschrift nahelegt. Vor seinem Auftritt im Innenausschuss hatte Maaßen bereits vor dem geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremium (PKG) berichtet. Der PKG-Vorsitzende, Armin Schuster von der CDU, sah Maaßen nach der Sitzung enlastet. Dieser habe überzeugend dargelegt, dass seine Motivation für die Äußerungen in einem "Bild"-Interview gewesen sei, für eine "Lageberuhigung" zu sorgen, sagte Schuster: "Die ultimativen Forderungen gegenüber seiner Person - Rausschmiss oder Rücktritt - halte ich angesichts dessen, was er vorgetragen hat, für nicht verhältnismäßig. Und ich halte sie auch nicht für verhältnismäßig angesichts der aus meiner Sicht sehr guten Leistungen von Herrn Dr. Maaßen und seiner Behörde in den letzten sechs Jahren." SPD, Linke und Grüne sprachen dagegen von einem beschädigten Vertrauen, was auch mit Maaßens Ausführungen nicht wettgemacht worden sei. "Was wir bisher gehört haben, überzeugt uns nicht", sagte der SPD-Politiker Uli Grötsch. "Ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen der Verfassungsschutz und dessen Präsident in einer ganz sensiblen und genauso wichtigen Rolle in diesem Land sind. Zu dieser wichtigen Rolle gehört unerlässlich, dass die Menschen Vertrauen zu den Sicherheitsbehörden haben. Dieses Vertrauen sehe ich nach wie vor beschädigt durch das Vorgehen von Herrn Maaßen und das Verhalten in den letzten Tagen." Kritiker werfen Maaßen vor, die Chemnitzer Ereignisse verharmlosen zu wollen und rechten Gruppen oder Parteien wie der AfD in die Hände zu spielen. Er steht unter anderem auch wegen Kontakten zur AfD in der Kritik.