Unmittelbar nach der Einigung über den Familiennachzug für Flüchtlinge streiten Union und SPD bereits wieder über die Auslegung der Vereinbarung. Politiker von CDU und CSU bestritten, damit werde der in den Sondierungen festgelegte Rahmen überschritten, nach dem pro Monat bis zu 1000 Angehörige von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus nach Deutschland kommen können. Neue Härtefallregelungen, die ein Mehr an Zuwanderung bedeutet hätten, gibt es nicht", betonte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Unionsfraktionschef Volker Kauder sieht das genauso: "Damit ist klar, es findet kein weiterer Zuzug nach Deutschland statt. Es gibt eine Härtefallregelung, die es schon bisher gegeben hat, die fortgeführt wird. Damit findet eine Steuerung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte statt, die sich an der Integrationsfähigkeit unseres Landes auch bemisst. Damit hat sich das zwischen CDU und CSU formulierte Regelwerk zur Migration durchgesetzt." Zuvor hatte SPD-Chef Martin Schulz erklärt, die SPD habe über die im Sondierungsergebnis hinaus vereinbarten 1000 Angehörigen pro Monat eine deutlich weitergehende Härtefallregelung durchgesetzt. Wie vom SPD-Bundesparteitag gefordert. Nach Darstellung der SPD sollen auf die bis zu 1000 Nachzügler pro Monat Härtefälle nicht angerechnet werden. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles: "Gegenüber dem Sondierungsergebnis haben wir zusätzlich, was nicht enthalten war, eine Härtefallregelung nach Paragraf 22 und Härtefallregelung nach Paragraf 23 verabredet, die auch nicht auf das Kontingent angerechnet wird. Und das ist gegenüber den Sondierungsergebnissen auch wiederum eine weitergehende Verabredung gewesen." Allerdings war in der Union am Montag darauf hingewiesen worden, dass die bereits geltende Härtefallregelung ohnehin nur 60 Personen betroffen habe. Diese Meinung vertritt auch die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl, die den Kompromiss ebenso wie die Grünen scharf verurteilte. Mit der Einigung am Dienstag hatten die Fraktionen von CDU/CSU und SPD die Voraussetzung dafür geschaffen, dass der Bundestag am Donnerstag mit den Stimmen beider Fraktionen die Aussetzung des Familiennachzuges befristet bis zum 31. Juli verlängern kann.