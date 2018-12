Im Sudan sind am Mittwoch und am Donnerstag Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu demonstrieren. In der Stadt Atbara griffen wütende Demonstranten das Hauptquartier der Regierungspartei an. Daraufhin riefen die Behörden den Notstand aus, die Polizei schoss Tränengas in die Menge. Grund für die Unruhen ist die wirtschaftliche Lage im Sudan. Wegen der Hyperinflation verliert das Geld jeden Tag an Wert, gleichzeitig steigen die Preise stark an. Vor allem Brot und Benzin sind immer schwerer zu bekommen. O-TON HUSSIN OSMAN, LADENBESITZER: "Früher war die wirtschaftliche Lage gut, die Menschen konnten sich etwas kaufen. Jetzt ist die Situation schlecht, Lebensmittel sind teuer und die Menschen können sie sich nicht mehr leisten." O-TON MARWA MAGEED, BÜRGERIN: "Es wird immer schwerer, hier zu leben. Überall gibt es Schlangen, für Benzin und vor Geldautomaten. Alles ist sehr teuer geworden und wir wissen nicht, was hier passiert. Es fühlt sich an wie eine Zeitbombe, von der wir nicht wissen, wann sie explodiert." Der Hauptgrund für die Krise ist die Abspaltung des Südsudan im Jahr 2011. Damit verlor der Sudan viele der Ölquellen, die dem Land früher wichtige Devisen einbrachten. Im Oktober wertete die Regierung die Währung ab. Seitdem leiden viele Menschen Not.