Am Samstag trafen sich in Reit im Winkl auf der Steinplatte rund 300 Teilnehmer zum Saisonabschluss. Beste Bedingungen. Denn die Tage zuvor hatte es noch geschneit und passend zum Massenstart gab es Sonnenschein und mit rund 15 Grad recht milde Temperaturen. Bei dem sogenannten Red Bull Homerun handelt es sich um einen sportlich-spaßigen Wettkampf, bei dem alle Athleten gleichzeitig erst 300 Meter den Berg hoch rennen müssen, um dann die 6,4 Kilometer lange Abfahrt zu bestreiten. Es gewinnt unter anderem die Person, die als erstes unten ankommt. Hier der bekannte Freeskier Bene Mayer, der auch sportlicher Leiter der Veranstaltung ist, mit seiner Einschätzung des Rennens: "Und die Location, das Besondere, ist eigentlich, dass es oben gleich relativ stark zur Sache geht. Also es geht relativ steil los und unten sind dann die Gleitfähigkeiten gefragt, weil unten raus wird es flach." Und derjenige, der das mit seinen Skiern am besten hinbekommen hat, war am Ende Manuel Buchauer mit 5:50 Minuten: "Ja, die Strecke ist schon lang. Die Beine brennen auch ziemlich nach der Hälfte, sage ich mal. Da macht man sich jetzt nicht so Gedanken, ob man wirklich gewinnt oder dass einfach die Anstrengung überwiegt. Und die Freude kommt erst, wenn man im Ziel ist." Doch bei diesem Event geht es nicht nur darum, der oder die Schnellste zu sein, sondern auch einfach nur viel Spaß zu haben. Auszeichnet wurde daher zum Beispiel auch das beste Kostüm. Ein Saisonabschluss also, in Reit im Winkl, wie man ihn eigentlich nicht schöner haben kann. Winter ade - der Frühling kann kommen.