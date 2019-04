Mit einer denkbar knappen Mehrheit von nur einer Stimme hat das britische Unterhaus am späten Mittwochabend eine Aufschiebung des Brexit beschlossen. Durch das Gesetz, das noch das Oberhaus passieren muss, ist Premierministerin Theresa May dazu gezwungen, eine Verschiebung anzustreben, um einen harten Brexit am 12. April zu verhindern. Der von May mit der EU ausgehandelte Brexit-Vertrag ist drei Mal vom Parlament abgeschmettert worden. Aber auch zwei Versuche der Abgeordneten, sich unabhängig von der Regierung auf alternative Ansätze zu einigen, scheiterten. Für einen dritten derartigen Anlauf am Montag kam im Unterhaus am Mittwoch keine Mehrheit zustande. Die EU hat eine Änderung des Brexit-Abkommens ausgeschlossen, ohne Einigung steht ein harter Bruch am Freitag kommender Woche bevor. Nach einem ersten Spitzentreffen zur Lösung der Krise hat Oppositionschef Jeremy Corbyn May mangelndes Entgegenkommen vorgeworfen. Es habe sich nicht so viel verändert wie er erwartet habe, sagte der Labour-Chef am Mittwochabend. Das etwa zweistündige Treffen beschrieb er als "nützlich, aber ergebnislos". Dagegen erklärte ein Sprecher von May, beide Seiten hätten sich flexibel gezeigt. Übereinstimmend sprachen die offiziellen Parteivertreter von einem konstruktiven Treffen. Es sei ein Plan für die weiteren Verhandlungen erstellt worden. May hatte sich an den politischen Rivalen Corbyn gewandt, nachdem sie nicht genug Stimmen aus den Reihen ihrer Tories und deren Verbündeten in Parlament für ihre Politik erhielt.