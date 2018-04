Gorilla-Dame Fatou des Berliner Zoos wird 61 Jahre alt. Mit diesem stolzen Alter, hat sie sich wirklich eine Torte verdient. Nicht nur, dass Gorilla normalerweise nur etwa 40 Jahre alt werden - gemeinsam mit einer Artgenossin in den USA ist Fatuh nun das älteste Gorillaweibchen der Welt. Natürlich sieht man Fatou ihr Alter inzwischen an, erzählt Andre Schüle, Tierarzt und Kurator für Menschenaffen im Berliner Zoo. Sie habe Arthrose in den Ellbogen und Knien und könne sich nicht mehr richtig strecken. „Auch beim Kauen, das finde ich immer sehr sympathisch, sieht sie aus wie eine Gorilla-Oma, weil halt keine Zähne mehr sind, und das sieht man dann diesen weichen Ober- und Unterkiefer und den Lippen auch an. Ja, ist halt eine gemütliche Oma." Deshalb wohnt Fatou inzwischen auch getrennt von den übrigen Gorillas im Zoo. Vor einiger Zeit wurden sie und eine weiteres Gorillaweibchen in ein eigenes Gehege verlegt, weil sie, wie Schüle sagt, von der Gruppe wegen ihres hohen Alters gemobbt wurden. „Also der Stress der Gruppe war so intensiv, dass sie nicht mehr ans Futter rangelassen wurden, der Silberrücken hat sich auch nicht mehr für diese zwei alten Weibchen eingesetzt und das hätte dazu geführt, dass sie irgendwann einfach geschwächt eingehen würden." Seit Fatous Altersgenossin verstorben ist, bewohnt Fatou ihr Gehege ganz allein. Tierarzt Schüle macht sich deshalb jedoch keine Sorgen - Fatou, sagt er, habe eine starke Persönlichkeit und sei schon immer ein wenig eigenbrötlerisch gewesen. Neben der Seniorin Fatou leben im Berliner Zoo noch vier weitere Gorillas.