Warnung vor dem Klimawandel. Die Folgen der globalen Erderwärmung könnten den USA schwere Schäden einbringen, so steht es in einem Bericht von US-Regierungsbehörden, der am Freitag veröffentlicht wurde. Wenn man die Emission von Treibhausgasen nicht kräftig drossele, werde dies die US-Wirtschaft bis zum Ende des Jahrhunderts Hunderte Milliarden Dollar, so die Behörden. Betroffen sind laut dem Bericht alle Bereiche: von der Gesundheit, Industrie und Landwirtschaft bis zur Energie- und Wasserversorgung. Schon jetzt seien Folgen wie häufigere und stärkere Stürme, Dürren und Überschwemmungen zu erkennen. Wissenschaftler hatten auch die jüngsten schweren Waldbrände in Kalifornien auf eine Dürre in Folge des Klimawandels zurückgeführt. Die Studie wurde für den Kongress erstellt und stammt von 13 Ministerien und Behörden - wie etwa dem Landwirtschaftsministerium und der Nasa. Eine Sprecherin von US-Präsident Donald Trump kritisierte die Studie als ungenau: Sie basiere weitgehend auf dem extremsten Szenario und lasse technische Innovationen außer acht. Der Bericht steht in deutlichem Widerspruch zur Politik von Trump. Der Republikaner bezweifelt, dass der Klimawandel durch den Menschen verursacht wird. Er hat zahlreiche Umwelt- und Klimaschutz-Maßnahmen seines Vorgängers Barack Obama zurückgefahren und setzt auf fossile Energieträger wie Erdöl und Kohle. Zudem hatte im vergangenen Jahr den Ausstieg der USA aus dem Weltklimavertrag von 2015 zur Begrenzung der Erderwärmung angekündigt, weil das Abkommen der US-Wirtschaft schade und wenig konkreten ökologischen Nutzen bringe.