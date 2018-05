Montag in Jerusalem: Ivanka Trump ist mit ihrem Gatten angereist, denn die US-Botschaft wird offiziell von Tel Aviv hierher verlegt, nach Jerusalem. Vertreter westeuropäischer Staaten einschließlich Deutschlands blieben der Botschaftseröffnung demonstrativ fern. Unter anderem deshalb, weil Ost-Jerusalem von vielen Palästinensern als Hauptstadt eines eigenen Staates betrachtet wird. Ivanka Trump erklärte dann die Botschaft feierlich für eröffnet: O-Ton: "Im Namen des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika heißen wir Sie offiziell und zum ersten Male willkommen! In der Botschaft der Vereinigten Staaten, hier in Jerusalem, der Hauptstadt von Israel. Dankeschön!" US-Präsident Donald Trump meldete sich per Videobotschaft zu Wort: O-Ton: "Genau vor 70 Jahren wurden die Vereinigten Staaten unter Präsident Harry Truman das erste Land, das Israel als Staat anerkannte. Heute eröffnen wir offiziell die US-Botschaft in Jerusalem. Gratulation! Das war schon lange überfällig!" Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte den von US-Präsident Donald Trump angeordneten Umzug der Botschaft von Tel Aviv einen Schritt zum Frieden O-Ton: "Wir haben keine besseren Freunde in der Welt! Sie unterstützen Israel, Sie unterstützen Jerusalem! Danke!" Die Proteste von Palästinensern gegen diese neue Entwicklungen dürften noch zunehmen - am Montag wurden vor allem an der Grenze zum Gazastreifen Dutzende Palästinenser von israelischen Einheiten getötet sowie viele Hunderte weitere verletzt.