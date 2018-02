Hier wollen die USA ihre Botschaft in Jerusalem eröffnen, und das viel früher als bislang erwartet. Bereits im Mai würden der Botschafter und ein kleines Team in das bisherige Konsulat in Jerusalem umziehen, gab das US-Außenministerium am Freitag bekannt. Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem im Mai würde mit der Feier des 70-jährigen Bestehens Israels zusammenfallen. Viele Araber in Jerusalem zeigten sich über die Ankündigung verärgert. "Die Botschaft ausgerechnet am Tag von Nakba zu verlegen ist respektlos den Arabern gegenüber, die vor 70 Jahren aus Palästina vertrieben wurden. Generell allen Arabern gegenüber. Es ist eine Provokation. Sie tun alles, um uns zu provozieren." "Jerusalem ist die ewige Hauptstadt Palästinas. Die Entscheidung der USA wurde nicht zu unserem Vorteil getroffen. In ein, zwei, drei Jahren werden sie uns vielleicht aus unserem Land vertreiben, und es wird ihnen gehören und nicht uns." US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem Anfang Dezember als israelische Hauptstadt anerkannt. Er verteidigte am Freitag sein Vorgehen. Es habe zwar immensen Widerstand gegen seine Entscheidung gegeben, sagte er bei einer Rede in Washington. Er habe es aber als richtig angesehen.