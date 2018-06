Schon kurz nach seiner Ankunft in Deutschland hatte der neue US-Botschafter Richard Grenell angekündigt, dass er einen anderen Stil pflegen will. Nun ist es ihm schon nach kurzer Amtszeit gelungen, parteiübergreifend für Verärgerung zu sorgen. Das rechtspopulistische US-Nachrichtenportal Breitbart hatte Grenell in einem Interview mit der Aussage zitiert, er sei ein großer Fan des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz und wolle konservative Politiker in ganz Europa stärken. Kurz ist ein scharfer Kritiker der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nach diplomatischen Gepflogenheiten werden Vorlieben für bestimmte politische Parteien oder Bewegungen nicht öffentlich gezeigt. Dies gilt als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten. Direkt nach seinem Amtsantritt hatte der 51-Jährige zudem deutsche Firmen aufgefordert, sich aus dem Iran-Geschäft zurückzuziehen. Am Mittwoch macht Grenell seinen Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt. Das sei auch gut so, sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. "Ich habe diese Äußerung natürlich zur Kenntnis genommen, auch die Kritik, die es dazu gegeben hat. Es wird sicherlich einiges zu besprechen geben, und deshalb ist es gut, dass der Botschafter morgen zu Gast ist bei Herrn Staatssekretär Michaelis. Und das, was es zu besprechen gibt, dort auch besprochen werden kann." Grenell war wie sein Vorgänger direkt vom US-Präsidenten ernannt worden und untersteht nicht dem US-Außenministerium. Auch in den USA sorgte das Breitbart-Interview für Empörung. Vor allem bei den Demokraten.