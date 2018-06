Antrittsbesuch des amerikanischen Botschafters Richard Grenell im Auswärtigen Amt in Berlin. Geplant war ein Gespräch mit Außen-Staatssekretär Andreas Michaelis. Vor dem Treffen hatte sich Bundesaußenminister Heiko Maas irritiert über die jüngsten Aussagen des US-Botschafters gezeigt und Gesprächsbedarf angekündigt. Das rechtspopulistische US-Nachrichtenportal Breitbart hatte Grenell in einem Interview mit der Aussage zitiert, er sei ein großer Fan des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz und wolle konservative Politiker in ganz Europa stärken. Die Bundesregierung hatte sich irritiert über die Äußerungen gezeigt. In den Parteien war Grenell auf Kritik gestoßen. Nach diplomatischen Gepflogenheiten werden Vorlieben für bestimmte politische Parteien oder Bewegungen nicht öffentlich gezeigt. Dies gilt als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten. Das US-Außenministerium hatte Grenell dagegen verteidigt. Botschafter hätten das Recht darauf, ihre Meinung zu äußern, sagte eine Sprecherin. Grenell habe lediglich darauf hingewiesen, dass es in Europa derzeit einige Parteien und Kandidaten gebe, die Erfolg hätten.