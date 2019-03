Schlappe für die US-Demokraten: Im Streit über die Notstandserklärung von Präsident Donald Trump zum Bau einer Grenzmauer zu Mexiko müssen sie erneut eine Niederlage einstecken. Im US-Repräsentantenhaus bekamen sie auch im zweiten Anlauf nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit, um Trumps Veto gegen eine Aufhebung des Notstands zu überstimmen. Den 234 Demokraten in der Kammer schlossen sich nur 14 von Trumps Republikanern an - einer mehr als bei einem ersten Votum. Die Oppositionsführerin Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sagte: "Wir nehmen die heutige Abstimmung nicht auf die leichte Schulter. Selbst wenn die Legislative nicht mit der Exekutive übereinstimmt, respektieren wir das Amt des Präsidenten und sein Vetorecht. Aber wenn diese Entscheidungen die Verfassung verletzen, dann muss das gestoppt werden." Der Republikaner Mike Rogers widersprach: "Ich stehe hinter Präsident Trumps Schritten für die Sicherheit der Amerikaner und fordere meine Kollegen auch dazu auf, sich gegen die Überstimmung seines Vetos einzusetzen." Mit der Schlappe bleibt der Notstand in Kraft, über den Trump die Freigabe von Geld für den von ihm angestrebten Mauerbau erreichen will. Dafür stellt nun das US-Verteidigungsministerium eine Milliarde Dollar bereit, um einen 92 Kilometer langen Abschnitt der geplanten Grenzanlage zu Mexiko zu errichten, hieß es bereits am Montag. Der Bau der Mauer ist eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen.