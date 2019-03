Die Zahl der Migranten, die illegal über die mexikanische Grenze in die USA einreisen, ist nach Behördenangaben deutlich gestiegen. Die US-Grenzpolizei griff nach eigenen Angaben im Februar rund 76.000 Migranten auf, weil sie ohne gültige Papiere über die Grenze gekommen seien. Nach Aussage des Chefs des US-Grenzschutzes Kevin McAleenan sind das mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum und die höchste monatliche Zahl seit Oktober 2013. "Es sollte angesichts dieser Zahlen klar sein, dass wir einen alarmierenden Trend erleben, mit immer größeren Zahlen von Menschen, die illegal unsere südliche Grenze überqueren oder an den Grenzübergängen ohne Papiere ankommen." Der Andrang überfordere die Grenzschutzbehörden und Einrichtungen, sagte McAleenan. Er sprach von einer humanitären Krise und einer Krise der nationalen Sicherheit. Die US-Regierung müsse Geld bereitstellen, um die Krise im Grenzgebiet zu entschärfen. Zudem sei eine moderne Grenzbefestigung erforderlich. Darüber hinaus müsse die US-Regierung auch Hilfe für die Länder in Mittelamerikas leisten, damit sich nicht mehr so viele Menschen auf den Weg in Richtung USA machten. US-Präsident Donald Trump will im Kampf gegen die illegale Einwanderung eine Mauer an der Grenze zu Mexiko errichten. Zur Finanzierung des umstrittenen Vorhabens rief er im Februar den Notstand aus, weil der Kongress die Mittel verweigert hatte.