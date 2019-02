Martialische Szenen am Donnerstag in Ciudad Juarez an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Die US-Grenztruppen hielten dort eine großangelegte Übung ab. Beobachtet von Menschen, die hoffen, die Grenze zu überwinden und in den USA ein besseres Leben zu führen. Das US-Verteidigungsministerium hatte den Einsatz des Militärs an der Grenze zu Mexiko zuletzt verlängert. Die ursprünglich bis zum 31. Januar geplante Mission wurde bis zum 30. September ausgeweitet. Der Sprecher der Grenzkontroll-Einheit, Ramiro Cordero: "Die Situation, auf die wir uns vorbereiten und trainieren ist, wenn eine große Gruppe von Leuten versucht, illegal in die USA zu kommen. Besonders auch, wenn sie dabei gewalttätig werden. Wenn das so kommt, dann muss man darauf vorbereitet sein." Tausende Menschen aus verarmten und von Gewalt heimgesuchten Ländern Mittelamerikas haben in den vergangenen Monaten versucht, über Mexiko in die USA zu gelangen. Sie campieren an der Grenze und hoffen, in den USA Asyl gewährt zu bekommen. US-Präsident Donald Trump hat die US-Grenzposten allerdings zu hartem Durchgreifen aufgefordert. Wiederholt haben US-Grenzposten Tränengas gegen die Flüchtlinge eingesetzt. Trump fordert vom Kongress die Freigabe von fünf Milliarden Dollar, um die von ihm versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu können. Die Demokraten lehnen das ab.