Dieses Abendessen hätte sich die US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen vermutlich anders vorgestellt. In einem mexikanischen Restaurant in der Hauptstadt Washington wurde sie am Dienstag von Demonstranten lautstark wegen der umstrittenen Familientrennung an der Grenze zu Mexiko kritisiert. Auf einer Aufnahme von dem Vorfall ist zu hören, wie die Demonstranten immer wieder Schande rufen. Auch Protestschilder werden in die Höhe gehalten. Einige Teilnehmer der Aktion bringen ihren Unmut zum Ausdruck, dass die Ministerin ausgerechnet in einem mexikanischen Restaurant zu Gast ist. Während des Protests schirmen Sicherheitsleute Nielsen ab. Hintergrund der Aktion ist das Vorgehen der US-Regierung an der Grenze zu Mexiko. Dort werden Einwandererkinder von ihren Eltern getrennt. Nielsen hatte die Maßnahmen zur Abschreckung illegaler Einwanderer verteidigt. Wer illegal in die USA kommen wolle, werde zur Rechenschaft gezogen, so die Heimatschutzministerin. Umfragen zufolge lehnt die Mehrheit der Amerikaner dieses Vorgehen ab. Widerstand gibt es auch bei den Republikanern von US-Präsident Donald Trump.