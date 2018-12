US-Präsident Donald Trump überraschte die US-Truppen im Irak am Mittwoch mit einem Besuch. Er traf die Soldaten auf der Al Asad Air Base nahe Bagdad. Sie hätten gerade eine Gehaltserhöhung bekommen, sagte Trump, die höchste, die sie je erhalten hätten. Hand hoch, will irgendjemand diese Erhöhung vielleicht nicht haben? Ich sehe keine Hände, o.k., behalten Sie die Gehaltserhöhung, niemand verdient sie mehr." Laut Trump habe sich das Gehalt zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren erhöht, und zwar um 10 Prozent. Viele hätten weniger gefordert, er habe sich für 10% Gehaltserhöhung eingesetzt. Falsch, sagen US-Medien wie CNN, Huffpost, Newsweek und CNBS. Jedes Jahr werde die Besoldung der Soldaten und Soldatinnen erhöht. Zuletzt um 2,4% im Jahr 2018, und 2019 soll es laut dem Militärhaushalt 2,6% mehr Gehalt geben. Eine Stellungnahme zu der Kritik der Medien an Trumps Aussage gab es am Donnerstag noch nicht. Trump sagte außerdem, es gebe keine Pläne die US-Truppen aus dem Irak abzuziehen, wie er es für Syrien und Afghanistan angekündigt hatte.