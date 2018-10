Das US-Militär stationiert mehr als 5200 teils bewaffnete Soldaten an der Grenze zu Mexiko. Sie sollen Präsident Donald Trump im Bemühen unterstützen, die Grenze angesichts der näher kommenden Flüchtlinge aus Mittelamerika zu sichern. Nach Angaben des US-Militärs sind bereits 800 Soldaten auf dem Weg zur Grenze in Texas. Und rund 5200 Soldaten sollen bis Ende der Woche in Bewegung gesetzt werden. Das wären weit mehr als die anfangs vorgesehenen 800 bis 1000 Soldaten. Die Einsatzkräfte kämen zusätzlich zu den rund 2000 Nationalgardisten, die bereits auf Bitte Trumps an der Grenze sind. Denn die Nationalgarde untersteht den Bundesstaaten, den Oberbefehl über die Streitkräfte hat hingegen der Präsident. Zwischen 3500 und 7000 Menschen vor allem aus Honduras und Guatemala sind seit Mitte Oktober auf dem Weg Richtung USA. Die Menschen fliehen vor Armut und Gewalt in ihrer Heimat.