Ein Konvoi in die Freiheit. Der aus türkischer Haft entlassende US-Pastor Andrew Brunson hat das Land verlassen. Eine private Maschine mit dem evangelikalen Geistlichen hob noch am Freitag von einem Flughafen in der westtürkischen Provinz Izmir ab. Erst wenige Studenen zuvor hatte ihn ein Gericht zu drei Jahren Haft verurteilt, gleichzeitig aber seine Freilassung angeordnet. Der Pastor hatte zuvor zwei Jahre lang in Haft und in Hausarrest verbracht. Brunson soll nach Angaben seines Anwalts zunächst zwei Tage in Deutschland bleiben und dann weiter in die USA reisen. Auf der US-Airbase Ramstein bei Kaiserslautern wurde er vom US-Botschafter Richard Grenell begrüßt. Andrew Brunson hatte vor seiner Verhaftung 20 Jahre lang in der Türkei gelebt. Dann wurde ihm vorgeworfen, Verbindungen zu kurdischen Extremisten und dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen zu unterhalten, den die Regierung in Ankara für den Putschversuch vor zwei Jahren verantwortlich macht. US-Präsident Trump äußerte sich nach Brunsons Freilassung zufrieden. Die Verhaftung hatte die Beziehungen der beiden Nato-Partner stark belastet. Die USA hatten wegen des Streits Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verhängt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf den USA daraufhin vor, einen Wirtschaftskrieg gegen sein Land zu führen. Er drohte mit einer wirtschaftlichen und politischen Abkehr vom Westen und kündigt eine stärkere Hinwendung zu Russland und China an.