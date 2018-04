US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seiner Sprecherin noch keinen Zeitplan für eine Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien. Der Präsident habe eine Reihe von Optionen und diese seien nicht nur militärische, sagte Sarah Sanders am Mittwoch vor Journalisten. Trump wäge derzeit ab, wie er reagieren solle. Der US-Präsident hatte zuvor per Twitter einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Die Raketen würden kommen und Russland solle sich darauf vorbereiten, schrieb der Präsident. Seine Sprecherin sagte, der Präsident mache Russland und Syrien für den Angriff in der Rebellenhochburg Duma verantwortlich. Auch Großbritanniens Premierministerin Theresa May vermutet Syrien hinter dem Angriff. "Alle Hinweise deuten darauf hin, dass das syrische Regime dafür verantwortlich ist und wir versuchen nun, gemeinsam mit unseren engsten Verbündeten herauszufinden, wie wir die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und solche humanitären Katastrophen künftig vermeiden können. Der wiederholte Einsatz von Giftgas darf nicht ohne Antwort bleiben", sagte May am Rande eines Besuchs im britischen Birmingham. Nach Angaben eines Sprechers hat May für Donnerstag eine Kabinettssitzung zu Syrien einberufen. Medien zufolge bereitet die Premierministerin eine Beteiligung ihres Landes an einer militärischen Reaktion vor. Der Daily Telegraph berichtete, Großbritannien habe bereits seine U-Boote in Stellung gebracht.