Vor den US-Kongresswahlen am 6. November haben Trump und seine Republikaner die Einwanderung aus dem Süden erneut zu einem zentralen Wahlkampfthema erklärt. Durch Mexiko zieht derzeit ein Treck aus mehreren Tausend Migranten aus südamerikanischen Ländern Richtung Norden. Die Männer, Frauen und Kinder fliehen vor Gewalt, Armut und Korruption. Die US-Regierung erwägt jetzt die Entsendung von bis zu 1000 Soldaten an die Grenze zu Mexiko, um Tausende Einwanderer aus Südamerika am unerlaubten Grenzübertritt zu hindern. Trump schrieb auf Twitter, er wolle das Militär einsetzen und bezeichnete die Situation als "nationalen Notfall". Der Koordinator des Treck Denis Contreras wies die Politik Trumps zurück: "Als wir Honduras verlassen haben, war unser Ziel klar: Wir wollen um Asyl in Mexiko ersuchen. Ich verstehe nicht, warum das so viel Alarm auslöst. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt das Militär am die Grenze entsenden, denn wir gehen nicht in die USA, Donald Trump. Viele Menschen werden eventuell versuchen weiterzuziehen, aber dieser Treck zieht nicht in die Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, wer das Donald Trump erzählt hat." Das US-Militär darf ohne Genehmigung des Kongresses auf US-Territorium keine polizeilichen Aufgaben übernehmen. Obwohl Trumps Formulierungen ein direktes Eingreifen des Militärs nahelegen, sollen die Soldaten nach Worten eines Regierungsvertreters nur bei der Logistik oder etwa der Errichtung von Zelten eingesetzt werden. Zurzeit sind bereits über 2000 Nationalgardisten an der Südgrenze stationiert.