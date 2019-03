Nach dem Flugzeugabsturz der Ethiopia Airline in Äthiopien vor über einer Woche, untersucht die US-Regierung nun die Zulassung des abgestürzten Flugzeugmodells genauer. Die Unglücksmaschine Boeing 737 MAX 8 des US-Amerikanischen Flugzeugbauers Boeing war von der US-Flugaufsicht FAA zugelassen worden. Das "Wall Street Journal" berichtete am Sonntag, das Verkehrsministerium untersuche, ob die FAA die geeigneten Standards und Analysen bei der Zulassung des neuen Kontrollsystem MCAS der Boeing genutzt habe. Dem Bericht zufolge, widmet sich die Behörde dieser Frage bereits im Bezug auf den Absturz einer Boeing 737 MAX im Oktober 2018 in Indonesien. Geprüft wird, ob dieses System Grund für den Absturz war. Damals waren 189, in Äthiopien waren 157 Menschen getötet worden. Boeing hat inzwischen empfohlen, alle Maschinen des Typs vorsorglich am Boden zu halten