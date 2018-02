Das US-Repräsentantenhaus hat eine Zwischenfinanzierung des Bundeshaushaltes gebilligt und kann damit einen längeren Stillstand der Behörden abwenden. Die Kongresskammer stimmte dem Gesetzentwurf am frühen Freitagmorgen mit 240 zu 186 Stimmen zu. Damit ist die Bundesregierung bis zum 23. März finanziert. Der Senat hatte die Vorlage bereits angenommen. Der Gesetzentwurf wird nun an Präsident Donald Trump weitergeleitet, der seine Zustimmung geben dürfte. Der Haushaltsnotstand musste in der Nacht zum Freitag ausgerufen werden, weil es im Senat zu einer Verzögerung gekommen war. Mit der jetzigen Regelung halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Ohne eine Einigung hätten etliche Bundesbehörden ihren Betrieb einstellen oder einschränken müssen.