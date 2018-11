US-Präsident Donald Trump hat bei seinen Plänen zur Verschärfung des Asylrechts einen Rückschlag vor Gericht erlitten. Ein US-Bezirksrichter in San Francisco stoppte am Montag vorübergehend mit einer einstweiligen Verfügung den von Trump Anfang November angekündigten Asylerlass. Damit sollten Menschen, die illegal von Mexiko aus über die Grenze kommen, von einem Asylantrag ausgeschlossen werden. Menschenrechtler sahen darin einen Verstoß gegen geltendes US-Recht. Trump hatte das Thema Immigration und illegale Einwanderung zu einem Hauptthema im Wahlkampf vor den Kongresswahlen gemacht. Einige Tausend Menschen aus Guatemala, Honduras und El Salvador, die sich über Mexiko auf den Weg in die USA machten, bezeichnete er als "Invasion", die er auch mit Hilfe der Armee stoppen wolle. Nach den Plänen von Trump sollte Flüchtlingen, die aus Mexiko kommend, nicht über einen der offiziellen Grenzübergänge ins Land einreisen, das Recht auf Asyl verwehrt werden. Nach Auffassung von Regierungsvertretern ist das möglich, wenn diese Maßnahme im nationalen Interesse liege. Währenddessen haben zahlreiche Migranten aus Mittelamerika die mexikanische Grenzstadt Tijuana an der Grenze zu Kalifornien erreicht. Wie und ob ihre Reise weitergeht, ist ungewiss.