Der Schauspieler Mark Salling ist tot. Das bestätigte sein Anwalt. Zur Todesursache machte er aber keine Angaben. Salling verkörperte in der Fernsehserie "Glee" den wortkargen Footballspieler „Puck". Zuletzt war der US-Schauspieler wegen Besitzes von Kinderpornografie in den Schlagzeilen. Erst im Dezember hatte er sich vor Gericht schuldig bekannt. Er gab zu, Zehntausende anzügliche Bilder von Minderjährigen aus dem Internet auf seinen Computer heruntergeladen zu haben. In wenigen Wochen sollte das Strafmaß verkündet werden. Dem Schauspieler drohten bis zu sieben Jahre Haft. Die Polizei hatte Salling 2015 festgenommen. Er hatte einer Freundin auf seinem Computer kinderpornographische Aufnahmen gezeigt. Sie hatte es daraufhin der Polizei gemeldet, so das US-Justizministerium. Salling wurde 35 Jahren alt.