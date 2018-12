Der US-Senat hat am Mittwoch in Washington D.C. ein klares Signal gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump gesetzt. Denn die Kongresskammer stimmte dafür, eine Resolution für das Ende der US-Unterstützung des Militäreinsatzes Saudi-Arabiens im Jemen voranzutreiben. Damit stellt sich der Senat deutlich gegen die Linie Trumps. Hintergrund ist, dass sowohl die demokratischen wie aber auch die republikanischen Senatoren kritisieren, dass Trump trotz der offensichtlichen Rolle Saudi-Arabiens bei der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi an einem engen Bündnis mit Saudi-Arabien festhält. Die Schlussabstimmung im Senat über den Text wird für Donnerstag erwartet. Allerdings müsste die Resolution danach auch noch durch das Repräsentantenhaus. Trump könnte jedoch in jedem Fall am Ende ein Veto gegen den Text einlegen. Die Resolution hat deswegen vor allem symbolischen Charakter.