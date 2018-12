Der geplante US-Truppenabzug aus Syrien könnte sich hinziehen: Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte nach einem Essen mit US-Präsident Donald Trump am Sonntag, Trump werde im Zusammenhang mit dem geplanten US-Truppenabzug sicherstellen, dass die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) endgültig besiegt werde, und die kurdischen Verbündeten der USA geschützt seien. "Das letzte was wir wollen, ist ein Krieg zwischen der Türkei und den Kurden, das würde den Druck auf den IS schwächen. Und genauso wenig wollen wir, dass der Iran hier der große Gewinner ist. Ich denke daher, dass der Präsident den Job gegen den IS zu Ende bringen wird. Ich teile das Ziel, unsere Truppen aus Syrien abzuziehen, ich möchte nur, dass dies auf smarte Weise geschieht. Der Iran darf hier nicht der Sieger sein. Und nach dem Gespräch mit dem Präsidenten und Genaral Dunford fühle ich mich besser denn je, was unsere Richtung angeht." Nach anfänglicher Kritik stellt sich Graham damit hinter Trump. Noch am Morgen hatte der einflussreiche Republikaner dem Sender CNN gesagt, er werde den Präsidenten auffordern, den Abzug zu überdenken. Die USA hatten Mitte Dezember angekündigt, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. Trump erklärte zur Begründung, der IS sei besiegt. Die US-Soldaten hatten die kurdischen Kämpfer gegen die Islamisten unterstützt.