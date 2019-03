Nach wochenlangen Kämpfen ist die letzte Bastion der Islamisten-Miliz IS in Syrien gefallen. Baghus sei befreit worden, erklärte ein Vertreter der Syrischen Demokratische Armee (SDF) am Samstag auf Twitter. Die IS-Kämpfer seien besiegt. Das von den Extremisten ausgerufene Kalifat eliminiert. Mehr als 60.000 Menschen sind nach Angaben der SDF-Rebellen in den vergangenen zwei Monaten aus dem umkämpften Gebiet an der irakischen Grenze geflohen. Etwa 5000 IS-Kämpfer hätten sich ergeben. Die Islamisten hatten 2014 weite Teile des Iraks sowie Syriens erobert und dort ein Kalifat ausgerufen.