Es sind ergreifende Bilder aus dem Internet, die die Auswirkungen eines mutmaßlichen Giftgasangriffes in Syrien zeigen sollen: Die US-Regierung hat nun am Montag verlauten lassen, man halte sich nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenenklave Duma bei Damaskus auch die Option eines Militärschlags gegen Syrien offen. "Im Augenblick schließe ich nichts aus", sagte Verteidigungsminister Jim Mattis in Washington auf die Frage nach eventuellen Luftangriffen auf syrische Ziele. In Berlin sagte am Montag Steffen Seibert, der deutsche Regierungssprecher, die Bundesregierung verurteile den erneuten Giftgasangriff auf das Allerschärfste: O-Ton: Die Verantwortlichen für den Einsatz von Giftgas, für die gezielte Bombardierung ziviler medizinischer Infrastruktur, müssen zur Rechenschaft gezogen werden, und auch bei diesem Giftgaseinsatz deuten die Umstände auf die Verantwortlichkeit des Assad-Regimes hin." Die syrische Regierung weist die Vorwürfe zurück, Giftgas eingesetzt zu haben. Unterstützung bekam sie von Russland. Es sei falsch und gefährlich, Rückschlüsse ohne bestätigte Informationen zu ziehen. Außenminister Sergej Lawrow sagte dazu am Montag in Moskau: O-Ton: "Unser Militär am Boden in der Syrischen Arabischen Republik hat mehrfach gewarnt, dass eine ernsthafte Provokation vorbereitet wird. Auch die syrische Regierung hat davon gesprochen - eine ernsthafte Provokation, die darauf abzielt, Damaskus einmal mehr anzuklagen wegen des Einsatzes giftiger chemischer Substanzen gegen die Zivilbevölkerung." Lawrow bezeichnete es zudem als gefährliche Entwicklung, dass in der Nacht eine syrische Militärbasis bei Homs beschossen worden sei. Russische und syrische Staatsmedien machten Israels Militär für diesen Angriff verantwortlich. Die Regierung Israels äußerte sich dazu nicht.