Schüler in den USA haben genug - Mit dem Slogan enough is enough haben sie am Mittwoch im ganzen Land für schärfere Waffengesetze protestiert. Im Februar starben 17 Schüler und Lehrer an einer Highschool in Florida durch den Amoklauf eines 19-jährigen. Der Vorfall setzte im ganzen Land eine Protestbewegung von Schülern in Gang. In zahlreichen Städten ließen sich Schüler am Mittwoch Protestaktionen einfallen. In New York legte sich Governor Andrew Cuomo symbolisch mit den Schülern auf den Asphalt, und Bürgermeister Bill de Blasio erhob die Faust. In Washington drehten Schüler dem Kongress den Rücken zu. (HIGH SCHOOL SCHÜLERIN AUS WASHINGTON, AHRIANA MERRYWEATHER, 15) "Hier sind so viele zusammen gekommen, weil sie ausdrücken wollen, was sie über Waffengewalt denken, oder darüber, dass Kinder sich in der Schule nicht sicher fühlen können. Gerade da, sollten wir uns sicher fühlen, weil wir hier unsere meiste Zeit verbringen." (HIGH SCHOOL SCHÜLERIN AUS MARYLAND, REEM ARAJAI, 16) "Ich hoffe der Präsident wird sich einbringen, aufhören von der Waffenlobby Geld anzunehmen, den wenn die vielen Toten, die es gegeben hat, nicht genug sind, um ihn zu überzeugen, dann müssen wir jetzt demonstrieren." Trotz der Appelle von Überlebenden des Amoklaufs, gab es bisher keinen Vorschlag zu schärferen Gesetzen im Parlament, weshalb die Schüler ihren Protest aufrecht erhalten wollen. Bereits für den 24. März ist die nächste Anti-Waffen Demo in Washington angesagt.