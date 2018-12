US-Kongress-Mitglieder kehrten am Donnerstag zur Arbeit zurück, obwohl sich die Regierung teilweise im Behördenstillstand befindet. O-Ton Präsident Donald Trump: "So oder so wird die Mauer gebaut" Dass es zu einer Einigung zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten kommt, um die Ausgabensperre zu beenden und einen Haushalt zu verabschieden, scheint derzeit unwahrscheinlich. Bei einem Besuch der US-Truppen im Irak am Mittwoch versicherte Trump: "Ganz egal, was dafür nötig ist, wir werden eine Mauer bekommen, wir brauchen Sicherheit für unser Land." 5. Milliarden Dollar fordert Trump für die Grenzmauer zu Mexiko, was dazu führte, dass der Haushaltsentwurf nicht angenommen und der "partial Shutdown" ausgerufen wurden. Am 3. Januar werden die neu gewählten Kongressmitglieder ihr Amt antreten, die Demokraten werden damit die Mehrheit im Kongress übernehmen. Auch sie sprachen sich mehrfach für mehr Grenzsicherheit aus, sind aber explizit gegen die von Trump im Wahlkampf versprochene Mauer.