Die siebenjährige Jakelin Caal starb unter der Aufsicht der US-Grenzbeamten. Am 24. Dezember erreichte ihr Sarg ihren Heimatort in Guatemala. Nur einen Tag später meldeten die US-Beamten den Tod von einem weiteren guatemaltekischen Kind, einem 8 Jährigen Jungen. Gemeinsam mit seinem Vater befand er sich in Gewahrsam, als die Beamten merkten, dass der Junge krank wirkte und ihn ins Krankenhaus brachten. Er wurde mit einer Erkältung diagnostiziert und entlassen, kehrte jedoch später ins Krankenhaus zurück und verstarb aus bisher ungeklärten Gründen. Auch Jakelin war mit ihrem Vater unterwegs gewesen, sie war über dreitausend Kilometer gereist und an dehydrierung gestorben. Abgeordnete der Demokraten nutzten den Tod des Mädchens, um das Heimatschutz-Ministerium zur Rede zu stellen. So etwa Pramila Jayapal: "Ich dachte Sie hätten gesagt, ein Toter ist einer zu viel. Ich will gar nicht wissen, für wie viele Sie verantwortlich sind, ich will Ihre Versprechen, dass es unter Ihrer Aufsicht nicht zu mehr Toten kommt." Kirstjen Neilsen, Sekretärin des Ministeriums sagte: "Ich werde mich dafür einsetzen, dass alle unserer Auffanglager sich gut um die Menschen in ihrer Obhut kümmern werden." Währenddessen befinden sich US-Präsident Trump und die Opposition weiterhin im Streit, um die Finanzierung der von ihm geforderten Grenzmauer. Ein Streit, der zum bisher andauernden Stillstand der Regierung führte.