Millionen Amerikaner trotzen weiter arktischen Temperaturen. Bis zu -49 Grad Celsius legten weite Teile des Mittleren Westens der USA lahm und sorgten mittlerweile landesweit für zahlreiche Todesfälle. Obdachlose und ältere Menschen waren besonders gefährdet. In Washington D.C. und anderen Städten wurden warme Unterkünfte eingerichtet. Auf der Pennsylvania Avenue vor dem Kapitol begnügten sich dennoch manche mit der spärlichen Wärme aus Entlüftungsschächten. Auf dem zufrierenden Hudson River nördlich von New York setzte die US-Küstenwache einen Eisbrecher ein. Laut dem Nationalen Wetterdienst der USA ist es die extremste Kältewelle seit 20 Jahren. Hausbesitzer und Unternehmen setzen Rekordmengen an Erdgas zur Bekämpfung der Kälte ein. Versorgungsunternehmen appellierten an die Verbraucher, Energie zu sparen, um Stromausfälle zu vermeiden. In New York wagten sich am Donnerstag nur diejenigen nach draußen, die unbedingt mussten. Beziehungsweise diejenigen, die unbedingt wollten - wie diese Touristin aus Australien. VIVIAN KASSOPAKIS, AUSTRALISCHER TOURIST "Ich liebe es. Ich weiß, das ist verrückt, Aber ich sehe zum ersten Mal Schnee gesehen. Das ist der Wahnsinn!" DANIELLE, BRASILIANISCHER TOURIST "Oh, es ist wirklich sehr kalt." WEDDY, HOTELARBEITER IN TAMPA BAY FLORIDA "Heute morgen fiel das Termometer auf -16 Grad Celsius, das ist verrückt. Es ist eiskalt. Das habe ich nicht erwartet." Die strengen Temperaturen führten auch zu Produktionsunterbrechungen bei Autobauern. General Motors etwa gab bekannt, im Bundesstaat Michigan den Betrieb von elf Fertigungsanlagen vorübergehend auszusetzen. Der Mittlere Westen der USA wird derzeit ungewöhnlich stark vom nördlichen Polarstrom getroffen, der normalerweise seine Züge um den Nordpol herum zieht. Am Wochenende soll sich die Extremkälte normalisieren.