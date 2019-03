Die US-Regierung fordert die Freilassung des Stabschefs von Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido, Roberto Marrero. Ein Sprecher des Außenministeriums kündigte Konsequenzen an, sollten Sicherheitskräfte weiterhin gegen Guaido und dessen Verbündete vorgehen. Marrero war am Donnerstag in seinem Haus in Caracas bei einer Razzia von Mitarbeitern des Geheimdienstes Sebin festgenommen worden. Venezuelas Regierung wirft ihm die Planung von Anschlägen auf hochrangige Politiker vor. Marrero sei in eine terroristische Zelle involviert und direkt verantwortlich für die Organisation krimineller Gruppen, sagte der venezolanische Innenminister Nestor Reverol im Staatsfernsehen. Bei der Razzia sollen zwei Waffen sichergestellt worden sein Guaido beschuldigt dagegen den Geheimdienst, die Waffen bei dem Einsatz in Marreros Haus deponiert zu haben.