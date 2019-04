Die US-Regierung hat die Elite-Einheit des iranischen Militärs als Terror-Organisation eingestuft. Die Islamischen Revolutionsgarden sei der weltweit größte staatliche Geldgeber für Terrorismus. Mit dem Schritt werde verhindert, dass die Revolutionsgarden weiterhin Elend und Tod über die Welt bringe, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag. O-TON MIKE POMPEO, US-AUßENMINISTER: "Mit dieser Einstufung senden wir ein klares Signal an die iranische Regierung, Kassem Sulemani und seine Verbrecherbande eingeschlossen, dass die Vereinigten Staaten alles in ihrer Macht stehende tun, um das gesetzlose Verhalten dieses Regimes zu beenden. Und wir bitten unsere Verbündeten und Partner in der Welt, das Gleiche zu tun." Jedem, der mit den Garden Geschäfte macht, droht künftig ein Einreiseverbot in die USA und 20 Jahre Gefängnis. Personen und Organisationen aus dem Umfeld der Elite-Truppe stehen in den USA längst auf der Terrorliste, bisher aber nicht die Revolutionsgarden selbst. Die Regierung in Teheran verurteilte das Vorgehen scharf und erklärte im Gegenzug die US-Truppen im Nahen Osten zur Terrororganisation.