Trump hatte das Handelsabkommen TPP ein „schlechtes Geschäft" genannt, „schlecht für amerikanische Angestellte", einen „Stellen-Fresser" und „Betrug". Doch jetzt will Trump eventuell doch wieder in das Abkommen Trans Pacific Partnership einsteigen. Aus dem TPP auszusteigen, war eines seiner ersten Handlungen als Präsident. Während eines Runden Tisches zur Landwirtschaft, zu dem Trump mit Gouverneuren und Kongressmitgliedern am Donnerstag zusammen kam, schien Trump jedoch offen für einen Wiedereinstieg in das Abkommen. Republikaner aus landwirtschaftlich geprägten Staaten begrüßten, dass Trump bereits den Wirtschaftsberater Kudlow und Handelsberater Lighthizer mit Verhandlungen zum TPP beauftragte. Pat Roberts vom Komitee für Agrarwirtschaft sagte: „Für Landwirte sind dies mit Sicherheit gute Nachrichten"