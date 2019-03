Die USA sollten Präsident Donald Trump zufolge die Souveräntität Israels über die Golanhöhen anerkennen. Nach 52 Jahren sei die Zeit dafür gekommen, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Sie seien für den Staat Israel und die Stabilität der Region von zentraler Bedeutung. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bedankte sich bei Trump kurz darauf ebenfalls auf Twitter. Israel hatte 1967 einen großen Teil der Golanhöhen von Syrien erobert und annektiert. Der Schritt ist international nicht anerkannt. Die Aussagen Trumps waren in den USA und international auf Kritik gestoßen. Netanjahu wird kommende Woche in den USA erwartet. Am 9. April finden in Israel Wahlen statt.