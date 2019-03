Nach dem vorzeitig abgebrochenen Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un signalisieren beide Seiten weitere Gesprächsbereitschaft. Die USA wollten unbedingt an den Verhandlungstisch zurück, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag während eines Aufenthalts in der philippinischen Hauptstadt Manila. Die vorzeitige Beendigung des Treffens in Hanoi sei aber richtig gewesen: "Ich denke, der Präsident hat es richtig zusammengefasst. Er hat gesagt, dass sie die Aufhebung aller Sanktionen wollten. Und danach haben sie gefragt. Im Gegenzug haben sie nur unbestimmte Dinge angeboten. Und das reichte nach Ansicht von Präsident Trump nicht aus, um eine Aufhebung der Sanktionen zu rechtfertigen. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese Sanktionen keine amerikanischen sind, sondern auf Resolutionen des Weltsicherheitsrates zurückgehen, die von allen Ländern verabschiedet worden sind. Das sind weltweite Forderungen nach einer Denuklearisierung von Nordkorea. Wir können es gar nicht abwarten, an den Tisch zurückzukehren, um unsere Gespräche fortzusetzen. Die letztendlich zu Frieden und Stabilität führen werden, einem besseren Leben für die nordkoreanische Bevölkerung und einer niedrigeren Bedrohung." In nordkoreanischen Staatsmedien wurde der Gipfel in Vietnam als konstruktiv bezeichnet. Zudem hieß es, die Gespräche sollten nach dem Willen der beiden Politiker fortgesetzt werden. Kim sei Trump dankbar, dass dieser so weit gereist sei und sich aktiv um Ergebnisse bemüht habe. Dass der Gipfel abrupt und ohne Einigung endete, meldeten die nordkoreanischen Medien nicht. Auch China, der wichtigste Unterstützer des international nahezu vollständig isolierten Nordkorea, setzt auf weitere Verhandlungen. Entsprechend äußerte sich ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums: "Auch, wenn Nordkorea und die USA immer noch Meinungsverschiedenheiten haben, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass beide Seiten der Meinung sind, dass die Lockerung der Sanktionen ein wichtiger Teil des Abrüstungsprozesses auf der koreanischen Halbinsel sind. Man sollte darüber nachdenken, beide Probleme gleichzeitig zu lösen." Das Treffen in Vietnam war der zweite Gipfel von Trump und Kim. Im Vorfeld hatten beide Seiten Hoffnungen geweckt, dass es zumindest in einigen Punkten eine konkrete Annäherung geben könnte.