Fahrzeuge und Soldaten der russischen Armee bereiteten sich am Donnerstag darauf vor, in die syrische Stadt Duma zu fahren. Zuvor hatten syrische Soldaten in der Stadt die syrische Flagge gehisst und damit dokumentiert, dass nunmehr das gesamte Rebellengebiet von Ost-Ghuta unter ihrer Kontrolle steht. Kurz vor der Kapitulation der letzten Rebellen gab es Berichte über einen Giftgas-Angriff in Duma. Der Westen machte umgehend Syriens Präsident Baschar al-Assad dafür verantwortlich. US-Präsident Donald Trump drohte mit einem Raketenangriff auf Ziele in Syrien. Am Donnerstag relativierte Trump seine Aussagen über Twitter. Er habe nie gesagt, wann es den Angriff auf Syrien geben werde. Es könne sehr bald oder nicht so bald sein. Seine Sprecherin sagte, es gebe noch keinen Zeitplan für eine Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgas-Angriff in Syrien. Trump habe eine Reihe von Optionen nicht nur militärischer Art. Russland und die USA stünden in Kontakt, hieß es in Moskau. Die entsprechende Telefonleitung werde genutzt, erklärte das Präsidialamt. Russland verurteilte die Angriffsdrohungen der USA und Frankreichs gegen Syrien als Verstoß gegen die UN-Charta, sieht aber nach Angaben des Außenministeriums keine Eskalation des Syrien-Konflikts. Russische Soldaten in Duma hätten keine Beweise für das - so wörtlich "Märchen vom Chemiewaffenangriff" gefunden, sagt eine Sprecherin des Außenministeriums. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin, an militärischen Aktionen werde sich Deutschland nicht beteiligen. Es sei aber klar, dass der Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel sei: "Und ich denke, dass jeder weiß, dass es um eine sehr konkrete Frage geht, nämlich die Frage, wie kann man einen Beitrag dazu leisten, dass das Assad-Regime und seine Verbündeten verstehen, dass Chemiewaffen nicht eingesetzt werden können. Und da wird sicherlich mit aller gebotenen Umsicht daran gearbeitet, aber einfach gar nichts zu tun, ist auch schwierig manchmal. Deshalb gibt es diplomatische Initiativen, und andere Entscheidungen sind ja noch nicht getroffen, aber wir sind hier in der Grundüberzeugung sehr einig." Frankreich liegen nach den Worten von Präsident Emmanuel Macron Beweise für den Einsatz von Giftgas durch die syrische Regierung in Duma vor. Es gebe den Nachweis, dass in der vergangenen Woche zumindest Chlorgas eingesetzt worden sei, sagte Macron am Donnerstag in einem Fernseh-Interview. Sobald alle vorliegenden Informationen bestätigt seien, werde eine Entscheidung über einen Militäreinsatz getroffen. Er stehe dazu auch in engem Kontakt mit US-Präsident Donald Trump.