Nach tagelangen Stromausfällen füllen sich verzweifelte Venezolaner in Caracas Wasser aus einem Abwasserrohr ab. Die Zustände in dem südamerikanischen Land bleiben in weiten Teilen prekär. Der Oppositionsführer Juan Guaido besuchte am Dienstag in der Hauptstadt mehrere Protestveranstaltungen gegen die Strommisere, gefeiert von seinen Anhängern. Er sagte, alle Optionen lägen auf dem Tisch. "Sehr, sehr bald brauchen wir ein Büro zum arbeiten. Und wenn wir das Gebilde haben, das Militär auf unserer Seite, dann werden wir nach meinem Büro schauen, hier im Präsidentenpalast Miraflores." Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek Saab hat das oberste Gericht nach eigenen Worten unterdessen aufgefordert, ein Ermittlungsverfahren gegen Guaido einzuleiten. Es bestehe der Verdacht, dass dieser in die "Sabotage" des venezolanischen Stromnetzes verwickelt sei. Das Opec-Mitglied Venezuela kämpft nach einem landesweiten Stromausfall in der vergangenen Woche damit, die Elektrizitätsversorgung wieder in Gang zu bringen. Guaido wird von zahlreichen Staaten als Übergangspräsident seines Landes anerkannt und liefert sich seit Wochen einen Machtkampf mit Präsident Nicolas Maduro. Guaido macht die venezolanische Regierung für den Stromausfall verantwortlich. Der Sonderbeauftragte der USA für Venezuela, Elliott Abrams, hatte zuletzt "sehr signifikante" weitere Sanktionen gegen das südamerikanische Land angekündigt. Ziel der Maßnahmen seien finanzielle Einrichtungen. Zudem würden Gespräche mit anderen Staaten geführt, damit die US-Botschaft in Caracas nach dem Abzug der eigenen Diplomaten geschützt werden könne.