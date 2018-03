Der 31-jährige Jamaikaner Usain Bolt war bisher dafür bekannt, zu den schnellsten Menschen der Welt zu gehören. Er ist Weltrekordhalter und achtfacher Olympiasieger. Doch nun will er sich weiterentwickeln. Fußballer, das soll sein nächster Programmpunkt sein. "Ich denke, ich habe alles erreicht, was ich bisher im Sport erreichen wollte. Und ich suche im Fußballsport einfach eine neue Herausforderung. Es soll also etwas Schwieriges für mich sein. Mit Leichtathletik hatte es angefangen und dort bin ich dann auch sehr gut geworden. Und jetzt brauche ich eine neue Herausforderung." Zum Warmspielen kam unter anderem niemand Geringeres als der weltbekannte argentinische Ex-Profi Diego Maradona mit auf das Spielfeld am Mittwoch in Basel. Und die aufmerksamen Traineraugen von Jose Mourinho begleiteten den Kick. Auf Twitter wurden mittlerweile Meldungen bekannt, dass Usain Bolt am Freitagvormittag beim BVB in Dortmund mittrainieren wird. Doch wie dieses Sportlermärchen weitergeht, das kann noch keiner sagen. Die Antrittsgeschwindigkeiten von Bolt sind zwar bereits erwiesenermaßen legendär. Aber die Zielgenauigkeit mit dem Ball scheint noch etwas verbesserungswürdig.