Das Gemälde "Netzflickerinnen in den Dünen" des Malers Vincent Van Gogh ist in Paris für über sieben Millionen Euro versteigert worden. Der Erlös lag damit bei der Auktion am Montag fast doppelt so hoch, wie ursprünglich erwartet. Es war in 20 Jahren das erste Mal, dass ein Werk des Malers in Frankreich versteigert wurde. Die 1882 entstandenen "Netzflickerinnen in den Dünen" gingen an einen Käufer in Nordamerika. Francis Briest vom Auktionshaus Artcurial. "Warum ging der Preis so hoch? Sie müssen bedenken, dass fast keine Van Goghs mehr auf dem Markt sind, alle befinden sich in Stiftungen oder Museen. Deshalb sind die Käufer bereit, hohe und auch überhöhte Preise für wichtige Arbeiten zu bezahlen." Pro Jahr stünden nur etwa zwei bis drei Arbeiten niederländischer Impressionisten überhaupt zum Verkauf, so Briest. Die "Netzflickerinnen in den Dünen" hingen bisher als Leihgabe im Van Gogh Museum in Amsterdam.