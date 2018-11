Er will in Deutschland für die Europawahl 2019 kandidieren. Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis wurde am Sonntag auf einer Versammlung der Partei "Demokratie in Europa" auf den ersten Platz einer Liste für die Wahlen zum Europaparlament im Mai nächsten Jahres gesetzt. Varoufakis sagte, er wolle in den nächsten Monaten in Deutschland Wahlkampf machen, aber auch in Griechenland und anderen EU-Ländern präsent sein. Ein wichtiges Thema werde dabei die Haushaltspolitik der europäischen Regierungen sein, kündigte Varoufakis in Berlin an: "Die Menschen in Deutschland sind Opfer des gleichen Sparkurses wie der Rest von Europa. Das Resultat davon sind wenige Investitionen in die Menschen und in grüne Technologien und grüne Energie. Sehr viel Geld sorgt in diesem Land dafür, dass die Ungleichheit steigt, die Aktienkurse und die Hauspreise steigen, auch hier in Berlin. Aber nichts von dem Geld wird dafür eingesetzt, das Leben der Menschen oder die Umwelt zu verbessern." Varoufakis sagte, er habe die Voraussetzungen für eine Kandidatur erfüllt. Dazu gehört für Bürger aus anderen EU-Ländern einen Wohnsitz in Deutschland zu haben. Er war 2015 nach rund einem halben Jahr als griechischer Finanzminister zurückgetreten. Zuvor hatte er in der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras versucht, die Gläubiger Griechenlands zu einem Schuldenschnitt zu bewegen und soziale Kürzungen zu vermeiden.